Боец ММА Бенуа с трудом устоял при взвешивании (видео)

Американский боец наилегчайшего веса Райан Бенуа два раза чуть не упал на взвешивании перед поединком на турнире UFC Vegas 26.

Видео эпизода опубликовала журналистка Эми Каплан в своем твиттере.

Соперником американца должен был стать представитель Узбекистана Заррух Адашев.

В профессиональной карьере Бенуа десять побед в 17-и поединках.

Ryan Benoit (@BabyfaceBenoit) unable to stand long enough to get weighed in. Off to see the doctor #UFCVegas26 pic.twitter.com/61mZpGqsG8