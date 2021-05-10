Источник: Макгрегор может стать владельцем «Селтика»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о переговорах по покупке акций шотландского «Селтика».

— Были переговоры относительно приобретения акций «Селтика» у Дермота Десмонда, который является основным владельцем клуба. Я определенно заинтересован в том, чтобы на каком-то этапе обзавестись спортивной командой. И «Селтик», и «Манчестер Юнайтед» – клубы, которые мне нравятся. Но я открыт, — передает слова бойца «РИА Новости».

По итогам сезона 2020/21 «Селтик» стал серебряным призером чемпионата Шотландии.

В своей профессиональной карьере Макгрегор одержал 22 победы и потерпел пять поражений.