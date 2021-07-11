Порье победил Макгрегора в главном бою UFC 264, Конор сломал ногу (видео)

В ночь на 11 июля (мск) в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 264.

Главным событием ивента стал поединок экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора и временного чемпиона в легком весе Дастина Порье.

Поединок завершился в конце первого раунда после того, как ирландец сломал ногу, неудачно подвернув ее. Арбитры присудили победу Порье техническим нокаутом.

После боя Конор был очень разочарован произошедшим.

An injury to Conor McGregor's leg forced a Doctor's Stoppage in the #UFC264 main event.



Dustin Poirier won via TKO. pic.twitter.com/jsZVltGniI — ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021

Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Ирландец потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.

Напомним, что ранее бойцы провели между собой два сражения. Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.