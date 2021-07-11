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11 июля 07:33
автор: Степан Шереметьев

Порье победил Макгрегора в главном бою UFC 264, Конор сломал ногу (видео)

Поединок завершился в конце первого раунда.

В ночь на 11 июля (мск) в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 264.

Главным событием ивента стал поединок экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора и временного чемпиона в легком весе Дастина Порье.

Поединок завершился в конце первого раунда после того, как ирландец сломал ногу, неудачно подвернув ее. Арбитры присудили победу Порье техническим нокаутом.

После боя Конор был очень разочарован произошедшим.

Для американца эта победа стала 28-й при шести поражениях, один поединок был признан несостоявшимся. Ирландец потерпел шестое поражение при 22 выигрышах.

Напомним, что ранее бойцы провели между собой два сражения. Первый поединок между ними состоялся в сентябре 2014 года. Тогда Конор одержал победу нокаутом в первом раунде. В матче-реванше Порье отправил своего соперника в нокаут во втором раунде. Это произошло в январе 2021-го.

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