UFC объявил о реванше Петра Яна и Стерлинга

Пресс-служба UFC официально подтвердила о реванше между бывшим чемпионом промоушена в легчайшем весе россиянином Петром Яном и обладателем пояса американцем Алджэмейном Стерлингом.

Отмечается, что бой состоится на турнире UFC 267, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) в ночь с 30 на 31 октября мск.

На этом же соревновании за пояс сразятся боец в полутяжелом весе Ян Блахович из Польши против представителя Бразилии Гловера Тейшейры.

Two title bouts set to headline our return to Abu Dhabi! #UFC267



🏆 @JanBlachowicz vs 🇧🇷 @GloverTeixeira

🏆 @FunkmasterMMA vs 🇵🇱 @PetrYanUFC



