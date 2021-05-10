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Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 82' Урал 1 Ростов 0 П1 1.20 Х 5.50 П2 26.0
Болгария - Первая лига 1-й тайм, 14' Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.95 Х 3.10 П2 4.10
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.31 Х 5.80 П2 11.0
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.32 Х 3.00 П2 3.20
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.40
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.23 Х 3.10 П2 3.30
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.59 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
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Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.22 Х 3.40 П2 3.40
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
Такой зимы у России еще не было: 40 медалей ЧМ в 10 видах спорта
10 мая 16:45
автор: Лев Тигай
автор фото: Федерация керлинга России

Такой зимы у России еще не было: 40 медалей ЧМ в 10 видах спорта

Керлинг, где наша сборная только что взяла серебро, стал десятым видом спорта с российскими медалями чемпионатов мира-20/21. Этой рекордной зимой уже завоевано сорок наград.

Заметьте: речь идет только об олимпийских видах спорта и только о тех дистанциях и дисциплинах, которые входят в программу пекинских Игр-2022. Через девять месяцев в Китае будут разыграны 109 комплектов наград, и в 105 случаях новые чемпионы мира уже известны. Осталось провести лишь два ЧМ – среди смешанных пар в том же керлинге и по хоккею. Плюс пара видов останутся неохваченными: на первенстве планеты по шорт-треку не было смешанной эстафеты, а турнир женщин-хоккеисток пришлось вторично-окончательно отменить из-за коронавируса.

Страны-лидеры по медалям зимних чемпионатов мира-2020/21 в олимпийских дисциплинах

Расписание оставшихся ЧМ этого сезона

17-23 мая. Керлинг (дабл-микст). Абердин (Великобритания)

21 мая - 6 июня. Хоккей (мужчины). Рига (Латвия)

Как видите, вчерашнее поражение в Калгари от швейцарских керлерш не позволило России догнать голландцев по золоту и вытеснить их со второго места. Зато по общему количеству наград мы далеко впереди всех кроме Норвегии, которой тоже уступаем совсем немного. Сорок медалей (то есть, каждая восьмая в олимпийской программе) – это, уверяю вас, не шутки. В истории зимних Игр данный рубеж не покорялся еще ни одной стране. А наши, включая эпоху бывшего СССР, и до трех десятков никогда не добирались. Правда в 2014-м, сразу по окончании Игр в Сочи, у россиян было 37 призовых мест, включая 13 золотых, но дальнейшие допинг-дисквалификации изрядно потрепали эту коллекцию.

Рекорды по медалям на одной зимней Олимпиаде

Золото – 14 (Канада-2010, Норвегия-2018, Германия-2018)

Всего медалей – 39 (Норвегия-2018)

Россия: золото – 11 (Лиллехаммер-1994), всего – 29 (Сочи-2014)

СССР: золото – 13 (Инсбрук-1976), всего – 29 (Калгари-1988)

Сравнивать нынешний сезон удобнее всего с чемпионатами мира-2018/19. Во-первых, некоторые ЧМ (в лыжных гонках, фристайле, сноуборде) проводятся только в нечетные годы, а во-вторых, тогда спортивный мир еще не накрыло пандемией. Так вот, позапрошлой зимой россияне уже завоевывали внушительные 37 медалей ЧМ, однако лишь пять из них были золотыми. То есть, положительная динамика в любом случае налицо.

Еще один важный момент: зимняя Россия не знает равных по «медальному охвату» - количеству видов спорта с наградами ЧМ. В Пекине этих видов будет 15, и сейчас наши уже отметились на пьедесталах в десяти из них, что означает две трети. Это повторение результата двухлетней давности – при том, что в запасе у россиян остается всенародно обожаемый хоккей.

Страны-лидеры по числу видов спорта с медалями ЧМ-20/21

Золото: Норвегия, Россия – 6, Австрия, Германия, США – 5, Канада, Швеция – 4

Любые медали: Россия – 10, Германия – 8, Австрия, Норвегия, США - 7

Распределение медалей России по видам спорта

Для сравнения: в норвежском мешке с золотом 16 из 22-х наград приходятся на лыжи и биатлон, а голландцы всю свою дюжину титулов добыли исключительно в коньках и шорт-треке. Наши же наступают почти по всем фронтам - до полного комплекта не хватает только бобслеистов (здесь тяжелый кризис, хотя еще недавно победы-то были), горнолыжников и прыгунов с трамплина. Если подтянутся и они, остальной зимний мир ждет неминуемое окружение с последующим разгромом.

Впрочем, не будем забегать в слишком далекое будущее. На дворе у нас весна 2021-го и на повестке дня - последний аккорд предолимпийского сезона: керлинг в Шотландии и хоккей в Риге. Обойти конькобежных выскочек из Голландии на самой финишной ленточке – это было бы очень красиво.

Где-то через месяц встречаемся вновь, чтобы подвести итоги. А там и до Пекина рукой подать.

источник: «Советский спорт»
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