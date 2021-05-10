Такой зимы у России еще не было: 40 медалей ЧМ в 10 видах спорта

Заметьте: речь идет только об олимпийских видах спорта и только о тех дистанциях и дисциплинах, которые входят в программу пекинских Игр-2022. Через девять месяцев в Китае будут разыграны 109 комплектов наград, и в 105 случаях новые чемпионы мира уже известны. Осталось провести лишь два ЧМ – среди смешанных пар в том же керлинге и по хоккею. Плюс пара видов останутся неохваченными: на первенстве планеты по шорт-треку не было смешанной эстафеты, а турнир женщин-хоккеисток пришлось вторично-окончательно отменить из-за коронавируса.

Как видите, вчерашнее поражение в Калгари от швейцарских керлерш не позволило России догнать голландцев по золоту и вытеснить их со второго места. Зато по общему количеству наград мы далеко впереди всех кроме Норвегии, которой тоже уступаем совсем немного. Сорок медалей (то есть, каждая восьмая в олимпийской программе) – это, уверяю вас, не шутки. В истории зимних Игр данный рубеж не покорялся еще ни одной стране. А наши, включая эпоху бывшего СССР, и до трех десятков никогда не добирались. Правда в 2014-м, сразу по окончании Игр в Сочи, у россиян было 37 призовых мест, включая 13 золотых, но дальнейшие допинг-дисквалификации изрядно потрепали эту коллекцию.

Рекорды по медалям на одной зимней Олимпиаде

Золото – 14 (Канада-2010, Норвегия-2018, Германия-2018)

Всего медалей – 39 (Норвегия-2018)

Россия: золото – 11 (Лиллехаммер-1994), всего – 29 (Сочи-2014)

СССР: золото – 13 (Инсбрук-1976), всего – 29 (Калгари-1988)

Сравнивать нынешний сезон удобнее всего с чемпионатами мира-2018/19. Во-первых, некоторые ЧМ (в лыжных гонках, фристайле, сноуборде) проводятся только в нечетные годы, а во-вторых, тогда спортивный мир еще не накрыло пандемией. Так вот, позапрошлой зимой россияне уже завоевывали внушительные 37 медалей ЧМ, однако лишь пять из них были золотыми. То есть, положительная динамика в любом случае налицо.

Еще один важный момент: зимняя Россия не знает равных по «медальному охвату» - количеству видов спорта с наградами ЧМ. В Пекине этих видов будет 15, и сейчас наши уже отметились на пьедесталах в десяти из них, что означает две трети. Это повторение результата двухлетней давности – при том, что в запасе у россиян остается всенародно обожаемый хоккей.

Страны-лидеры по числу видов спорта с медалями ЧМ-20/21

Золото: Норвегия, Россия – 6, Австрия, Германия, США – 5, Канада, Швеция – 4

Любые медали: Россия – 10, Германия – 8, Австрия, Норвегия, США - 7

Распределение медалей России по видам спорта

Для сравнения: в норвежском мешке с золотом 16 из 22-х наград приходятся на лыжи и биатлон, а голландцы всю свою дюжину титулов добыли исключительно в коньках и шорт-треке. Наши же наступают почти по всем фронтам - до полного комплекта не хватает только бобслеистов (здесь тяжелый кризис, хотя еще недавно победы-то были), горнолыжников и прыгунов с трамплина. Если подтянутся и они, остальной зимний мир ждет неминуемое окружение с последующим разгромом.

Впрочем, не будем забегать в слишком далекое будущее. На дворе у нас весна 2021-го и на повестке дня - последний аккорд предолимпийского сезона: керлинг в Шотландии и хоккей в Риге. Обойти конькобежных выскочек из Голландии на самой финишной ленточке – это было бы очень красиво.

Где-то через месяц встречаемся вновь, чтобы подвести итоги. А там и до Пекина рукой подать.