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Наша «Золотая дюжина» в Токио. Фехтование: Есть шанс на рекорд
15 июля 13:36
автор: Олег Чикирис, Алексей Попов
автор фото: Федерация Фехтования России

Наша «Золотая дюжина» в Токио. Фехтование: Есть шанс на рекорд

«Советский спорт» представляет виды спорта, за которыми точно стоит следить российским болельщикам на Олимпиаде.

СОСТАВ: БЕЗ ЕГОРЯН

Впервые в истории на Олимпийских играх в фехтовании будут разыграны 12 комплектов медалей – в личном и в командном первенстве по рапире, сабле и шпаге у мужчин и у женщин. Ранее, после того, как в конце 1990-х годов женщины стали соревноваться в сабле, два командных вида программы оставались вне олимпийской программы.

У россиян в составе – три олимпийских чемпиона: Тимур Сафин, Софья Великая и Инна Дериглазова. Нет Егорян: в мае Яна стала мамой.

Мужчины

Сабля. Камиль Ибрагимов, Константин Лоханов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко (только командный турнир)

Шпага. Сергей Бида, Сергей Ходос, Павел Сухов, Никита Глазков (только командный турнир)

Рапира. Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин (только командный турнир)

Женщины

Сабля. Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева (только командный турнир)

Шпага. Виолетта Колобова, Айзанат Муртазаева, Юлия Личагина, Виолетта Храпина (только командный турнир)

Рапира. Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (только командный турнир)

ЗВЕЗДА: Софья ВЕЛИКАЯ

Софья Великая сделала уже много для того, чтобы ее фамилия воспринималась буквально. Одно то, что в кино ее сыграла Светлана Ходченкова, дорогого стоит. В Рио восьмикратная чемпионка мира, наконец, выиграла олимпийское золото в командном турнире. В Токио мы могли рассчитывать на ремейк финала Игр-2016 в личном первенстве, однако Егорян в Японию не едет. Это упрощает Софье задачу все-таки взять личное олимпийское золото. Ну а начнутся Игры для Великой с того, что она в компании волейболиста Максима Михайлова понесет флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия.

ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛЕЙ: НАШ ПРОГНОЗ – ТРИ ЗОЛОТА

Общая тенденция в фехтовании: круг претендентов на победу в последние годы значительно вырос. Если раньше за медали на ЧМ и ОИ боролись представители 7-8 стран – России, Италии, Франции, Германии, Венгрии, Польши, США, Китая, Южной Кореи – то сейчас чемпионами и призерами чемпионатов мира и Олимпиад становятся также фехтовальщики Гонконга, Бразилии, Ирана, Греции, Венесуэлы, Египта, Японии, Туниса и других стран, ранее не блиставших на фехтовальных дорожках.

Сборная России – одна из сильнейших команд мира. В Токио только три страны получили право выступить во всех 12 дисциплинах – это Россия, Италия и США. Посмотрим, что ждет наших фехтовальщиков в каждом виде.

Рапира (мужчины). Главные фавориты – фехтовальщики Италии и США. В сборной России только что произошла смена поколений, и в Токио в личном первенстве выступят трое рапиристов 2000 года рождения, братья Антон и Кирилл Бородачевы и Владислав Мыльников. В командном турнире к ним присоединится олимпийский чемпион Рио Тимур Сафин.

Рапира (женщины). Олимпийская чемпионка 2016 года Инна Дериглазова в этом году не проиграла ни одного боя, победив во всех соревнованиях, в которых участвовала. Правда, в основном это были всероссийские турниры, но она же первенствовала и на единственном международном соревновании, турнире Гран-при в Дохе (Катар). Она же – действующая чемпионка мира (выиграла титул в 2019 году).

В командном первенстве сборная России, носящая титул чемпионок мира, также является фаворитом турнира. Основные соперницы – фехтовальщицы Италии, США и Франции.

Сабля (мужчины). Главные фавориты Игр – саблисты Южной Кореи. Выступит в Токио и чемпион Лондона-2012 и Пекина-2016 венгр Арон Силади, который ни разу не выигрывал личный чемпионат мира, зато победил на двух Олимпиадах. Другие претенденты на золото - американец Илай Дершвитц и итальянец Лука Куратоли. Россияне здесь, скорее, входят в категорию «темных лошадок», хотя и ветеран Вениамин Решетников, и опытный Камиль Ибрагимов, и молодой Константин Лоханов немало выигрывали в своей карьере, и могут вмешаться в спор за медали.

Все вышесказанное справедливо и для командного первенства. Фаворит – Южная Корея, претенденты – Италия, Венгрия и Германия. Россия – в засаде.

Сабля (женщины). Основные претенденты на медали – россиянки и француженки (в личном и в командном первенстве). В личном также стоит отметить украинку Ольгу Харлан (пожалуй, она главный фаворит турнира). Выступят и чемпионки предыдущих Олимпиад Мариэль Загунис (США, 2004 и 2008) и Ким Чжиён (Южная Корея, 2012). Еще стоит обратить внимание на венгерок Анну Мартон и Лизу Пустаи.

У нас выступят Софья Великая, София Позднякова (дочь президента ОКР, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, но она и сама чемпионка мира-2018 в личном первенстве), и очень талантливая Ольга Никитина – чемпионка мира и Европы в команде.

Шпага (мужчины). Круг претендентов на победу в шпаге очень широк. Фактически каждый может выиграть, и это не станет сенсацией. Это касается и личного, и командного первенства. В том числе и россияне. Сергей Бида (кстати, продолжатель знаменитой фехтовальной династии, внук олимпийской чемпионки Валентины Растворовой и сын участницы ОИ, чемпионки Европы Елены Гришиной) в 2019 году фехтовал в финале ЧМ, а в 2020-м стал первым после Павла Колобкова россиянином, выигравшим Кубок мира. Важный момент: наша сборная выиграла три чемпионата Европы в командном первенстве подряд (2017-2019).

Шпага (женщины). Круг претенденток на победу, как и у мужчин, очень широкий. В командном первенстве основные фавориты – шпажистки Китая, их основные соперницы – сборные Польши, России, Италии. Но могут преподнести сюрприз и другие команды.

В личном первенстве однозначного претендента на золото назвать нельзя. В числе претенденток – китаянки, кореянки, румынка Ана-Мария Попеску, обладательница КМ-2019 Вивьен Кон Ман Вай из Гонконга, чемпионка мира-2019 экс-итальянка, выступающая сейчас за Бразилию, Натали Мелльхаузен. Лидер сборной России – двукратная чемпионка Европы в личном первенстве Виолетта Колобова, недавно стала мамой, но, вернувшись на дорожку, успела выиграть всероссийские соревнования, и была включена в состав олимпийской команды.

Реальный прогноз на выступление нашей команды во всех дисциплинах – три золота, всего - 6-7 медалей. Но, учитывая, что количество видов на Играх выросло, есть шанс замахнуться на российский рекорд – пять золотых.

Медали России в фехтовании на предыдущих Олимпиадах

Начало и окончание соревнований: 24 июля - 1 августа

Расписание финалов

24 июля, суббота

12.00-16.25 - Шпага, индивидуальные соревнования. Женщины

Сабля, индивидуальные соревнования. Мужчины

25 июля, воскресенье

12.00-16.25 - Рапира, индивидуальные соревнования. Женщины

Шпага, индивидуальные соревнования. Мужчины

26 июля, понедельник

12.00-16.25 - Сабля, индивидуальные соревнования. Женщины

Рапира, индивидуальные соревнования. Мужчины

27 июля, вторник

12.30-14.40 - Шпага, командные соревнования. Женщины

28 июля, среда

12.30-14.40 - Сабля, командные соревнования. Мужчины

29 июля, четверг

12.30-15.30 - Рапира, командные соревнования. Женщины

30 июля, пятница

12.30-14.40 - Шпага, командные соревнования. Мужчины

31 июля, суббота

12.30-14.40 - Сабля, командные соревнования. Женщины, финал

1 августа, воскресенье

12.30-15.20 - Рапира, командные соревнования. Мужчины, финал

источник: «Советский спорт»
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