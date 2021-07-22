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Наша «Золотая дюжина» в Токио. Плавание: ждем много наград
22 июля 14:05
автор: Олег Чикирис
автор фото: Инстаграм Климента Колесникова

Наша «Золотая дюжина» в Токио. Плавание: ждем много наград

«Советский спорт» завершает представление видов спорта, за которыми точно стоит следить российским болельщикам на Олимпиаде.

СОСТАВ: БЕЗ БОРОДИНА

Еще недавно состав плавательной сборной был красивым: 37 человек претендовали на 37 комплектов наград. Однако красота нашей сборной кое-кому не понравилась. И если атаку антидоперов, которые решили отцепить от команды Александра Кудашева и Веронику Андрусенко по показаниям базы данных Московской антидопинговой лаборатории, удалось отбить, то от подлого удара коронавируса в спину Илье Бородину увернуться не удалось. А ведь всего два месяца назад в Будапеште 18-летний спортсмен выиграл 400 м комплексом с новым национальным рекордом. Не факт, что в Токио он бы выиграл, тем более в присутствии четырехкратного чемпиона мира японца Дайи Сето, но за медаль вполне мог бы побиться.

Бассейн. Мужчины. Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Александр Егоров, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Александр Красных, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Максим Ступин, Григорий Тарасевич, Антон Чупков, Александр Щеголев.

Женщины. Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Елизавета Клеванович, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья К. Устинова, Дарья С. Устинова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова.

Открытая вода. Мужчины. Кирилл Абросимов.

Женщины. Анастасия Кирпичникова.

ЗВЕЗДА: Климент КОЛЕСНИКОВ

У России очень сильная плавательная сборная и кого-то одного выделить сложно. Но, пожалуй, самым ярким российским пловцом является Климент Колесников, на последнем чемпионате Европы дважды бивший рекорд мира. В Токио он поборется за медали в спринте на спине и вольным стилем, а также примет участие в эстафетах. Отличить Климента несложно – двухметровый гигант будет единственным среди мужчин-пловцов, кто наденет розовую шапочку, которая приносит ему удачу. А еще удачу Колесникову приносят носки, в которых он выиграл первое свое крупное соревнование – «Веселый дельфин». Климент до сих пор надевает их в исключительных случаях.

ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛЕЙ: У МУЖЧИН

Если где-то принимают ставки, кто больше выиграет в Токио медалей, мужчины или женщины, смело ставьте на сильный пол. В плавании, гимнастике, волейболе, борьбе, дзюдо и некоторых других видах российские мужчины выиграют львиную долю наград. Что касается именно плавания, то на золото женщинам здесь рассчитывать сложно. Медали, скорее всего, будут, но не высшего достоинства. Ефимова? Юлия не отобралась на коронную двухсометровку брассом, а на «сотке» шансов практически нет.

Итак, где ждать медалей у мужчин.

1. Антон Чупков на 200 м брассом – железные шансы на золото у действующего чемпиона мира

2. Евгений Рылов на 200 м на спине - та же ситуация, что и у Чупкова

3. Владимир Морозов – второй номер рейтинга сезона на 50 м вольным стилем. Для нашего пловца, над которым висит заклятье четвертого места, это последний шанс выиграть олимпийскую медаль

4. Климент Колесников поборется с Калебом Дресселом за победу на 100 м вольным стилем. Правда, всего несколько дней назад вдруг выстрелил румын Давид Поповичи, запрыгнув на первое место рейтинга, но, думается, золото Токио разыграют все же американец с россиянином

5. Мартин Малютин, выигравший на чемпионате Европы 200 и 400 м в/с, - фаворит на этих дистанциях и на Играх-2020. Тем более, в Токио за допинговые прегрешения не пустили китайца Сунь Яна, побеждавшего в этих видах плавания в Рио.

6. На 100 м на спине первые два номера мирового рейтинга – россияне Колесников и Рылов.

7-8. Россияне побьются за медаль, а, возможно, и за победу, в эстафетах 4х100 и 4х200 м вольным стилем. Они уверенно первенствовали в обоих видах на чемпионате Европы, но в Токио будет мощнейшая конкуренция со стороны американцев и австралийцев.

Как видите, сборная России может рассчитывать минимум на 7-8 медалей. Сколько из них будет золотых? Думаю, три. А, вообще, Атланта-1996 видится реальным ориентиром.

Медали России в плавании на предыдущих Олимпиадах

источник: «Советский спорт»
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