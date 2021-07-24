Суббота в Токио: две медали, слезы Далалояна, американцы без наград

У россиян в субботу – две награды. Серебро в стрельбе из пневматической винтовки выиграла Анастасия Галашина, бронза в активе тхэквондиста Михаила Артамонова. Жалко, что пока нет золота, но в целом старт для нашей команды надо признать нормальным. Завтра же золото будет почти наверняка.

Пока же в медальном зачете Россия делит с Сербией 10-11 места. Возглавляет наградную таблицу Китай с тремя золотыми:

Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 3 0 1 4 2-3 Италия 1 1 0 2 2-3 Япония 1 1 0 2 4 Южная Корея 1 1 0 2 10-11 Россия 0 1 1 2

В субботу медали выиграли представители 25 стран. Золото уже есть у представителей таких государств, как Косово и Эквадор. При этом среди сегодняшних медалистов нет представителей США, команды которая почти наверняка выиграет в итоге медальный зачет. Но завтра награды у американцев наверняка будут: начинаются финалы в плавании.

Самым трогательным моментом первого медального дня Олимпийских игр стали эмоции нашего гимнаста Артура Далалояна после квалификации в командном многоборье. Дело в том, что в апреле Артур порвал ахилл. На восстановление врачи отводили полгода, а Далалоян (между прочим, абсолютный чемпион мира 2018 года) полетел в Японию уже через три месяца.

Мужская сборная в гимнастике у нас очень сильная, действующий чемпион мира в командном многоборье, однако без Артура бороться за награды российским парням было бы сложно. Лидер не подвел партнеров и выступил в квалификации, причем на всех снарядах, а не как планировал изначально на четырех – без прыжка и вольных упражнений (чтобы поберечь ногу). По итогам квалификации россияне стали третьими вслед за Японией и Китаем. А после окончания соревнований Артур не смог сдержать слез. Как бы ни закончился турнир – Далалоян уже стал героем.