Представлен дизайн медалей Олимпиады-2022 в Пекине (фото)

Пресс-служба организационного комитета Олимпиады 2022 года представила дизайн медалей, которые будут получать призеры Игр в Пекине.

Отметим, что помимо наград ОИ, комитет также показал, каким образом будут выглядеть медали для паралимпийцев.

Напомним, Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.

🎉With exactly 1️⃣0️⃣ 0️⃣days to go before the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games, the design of the medals that will be awarded at the Games has been unveiled! 🏅️🥈🥉#beijing2022 #medal #Olympics pic.twitter.com/c5Zi9gZETe