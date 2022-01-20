Объявлен состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет России утвердил состав сборной России по сноуборду на Игры-2022 в Пекине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ОКР.

Таким образом, в составе мужской команды выступят Виктор Уайлд, Даниил Донских, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев и Владислав Хадарин.

Среди женщин цвета нашей страны будут защищать Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, София Надыршина, Кристина Пауль, Александра Паршина, Наталья Соболева и Полина Смоленцова.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.

Соревнования по сноуборду состоятся с 5 по 15 февраля.