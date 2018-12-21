Ирина Винер-Усманова: Никогда не было такого счастья, чтобы два олимпийских чемпиона возглавляли ОКР и Минспорт

Художественная гимнастика 21 декабря 2018 15:49 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Поздняков руководит ОКР, Колобков – Минспортом.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о руководителях Олимпийского комитета России и министерства спорта Российской федерации.

«У нас никогда до этого такого счастья не было, чтобы сразу и глава ОКР, и глава Минспорта были бывшие спортсмены, олимпийские чемпионы, – приводит «Р-Спорт» слова Винер. – Люди уважаемые и честные, порядочные».

Напомним, олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию на шпагах Павел Колобков с октября 2016 года занимает пост министра спорта РФ.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков с мая 2018 года возглавляет ОКР.