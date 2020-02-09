МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков лиги в Олимпиаде в Пекине Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что МОК и IIHF готовы выполнить все условия НХЛ для того, чтобы выступающие в лиге игроки смогли принять участие Олимпиаде 2022 года.

«МОК и IIHF заявили о готовности на этой неделе решить проблемы с НХЛ о возможности участия хоккеистов на Олимпийские игры 2022 года. Это включает в себя расходы на страхование, командировочные расходы и возможность продвижения на собственных платформах

Обе организации готовы взять на себя страховые выплаты, затраты на перелеты и прочее расходы, а также предоставить возможность продвигать НХЛ на международной арене, используя собственные платформы», - написал Фридман в своем Twitter.

Напомним, что в апреле 2017 года руководство НХЛ объявило, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане.