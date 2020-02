МОК и IIHF готовы принять условия НХЛ для участия игроков лиги в Олимпиаде в Пекине

«МОК и IIHF заявили о готовности на этой неделе решить проблемы с НХЛ о возможности участия хоккеистов на Олимпийские игры 2022 года. Это включает в себя расходы на страхование, командировочные расходы и возможность продвижения на собственных платформах

Обе организации готовы взять на себя страховые выплаты, затраты на перелеты и прочее расходы, а также предоставить возможность продвигать НХЛ на международной арене, используя собственные платформы», - написал Фридман в своем Twitter.

Напомним, что в апреле 2017 года руководство НХЛ объявило, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане.

As just mentioned on Headlines, the IOC and IIHF indicated a willingness this week to address NHL issues to get players to go to 2022 Olympics. This includes insurance costs, travel costs and ability to promote on own platforms (1/x)...