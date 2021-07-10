Далалоян не уверен, что выступит на Олимпиаде в командных соревнованиях

Спортивный гимнаст Артур Далалоян оценил свои шансы выступить в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

«Пока это очень шатко. Это пока только надежды нашего руководства и мои. Но мы будем уверены, когда я на самом деле сделаю эти четыре комбинации... Ладно, три, потому что на коне нет такого сложного соскока, где нужно сильно приземляться — на коне я уже спрыгивал на кубке России. Так что конь в принципе у меня готов. А вот что касается колец, перекладины и брусьев — вот когда мы дойдем до того, чтобы я хотя бы полкомбинации делал — вторую часть, например, — и делал соскок на ноги без каких-либо болевых ощущений — все комфортно и стабильно — вот тогда, наверное, можно будет говорить о каких-то прогнозах для команды на Олимпийских играх», - приводит слова спортсмена пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Напомним, что Далалоян является трехкратным чемпионом мира, в том числе в многоборье и командных соревнованиях.

Добавим, что на Олимпиаде в Токио в спортивной гимнастике будут разыгрываться 14 комплектов наград.