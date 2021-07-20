Нина Мозер: Меня совершенно не вдохновило изменение девиза Олимпиад

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер дала сою оценку изменению девиза Олимпийских игр.

«Я пока не поняла и не осознала идею. Она меня совершенно не вдохновила. Еще Пьер де Кубертен дал нам девиз Олимпийских игр. Всегда была им воодушевлена. А эти люди из МОК берутся его менять. Вообще не понимаю, что происходит в мире. Какой-то бред... Что значит «вместе»? Вместе с кем? С разноцветными людьми? С командой? Я в новом лозунге этого не услышала», — цитирует специалиста »RT на русском».

Ранее Международный олимпийский комитет объявил об изменении девиза ОИ. К слогану добавлено слово «вместе». Теперь девиз звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».