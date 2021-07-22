Российские теннисистки узнали соперниц в первом круге олимпийского турнира

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сетку женского одиночного турнира на Олимпиаде в Токио.

Таким образом, Анастасия Павлюченкова сыграет против итальянки Сары Эрнани, Елена Веснина - с Еленой Остапенко из Латвии, Екатерина Александрова - с бельгийкой Элизе Мертенс (12), а Вероника Кудерметова - с Гарбинье Мугурусой из Испании.

В парном разряде Веснина и Кудерметова встретятся с дуэтом Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд из Германии.

Напомним, что теннисный турнир состоится с 24 июля по 1 августа. Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.