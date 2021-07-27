Осака выбыла с олимпийского турнира по теннису

Японская теннисистка Наоми Осака не смогла пробиться в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. За время матча Осака один раз подала навылет, реализовала один из пяти брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы три эйса, пять реализованных брейк-пойнта из 11, а также четыре двойные ошибки.

Следующая соперница чешской теннисистки определится в поединке между Паулой Бадосы (Испания) и Нади Подорошки (Аргентина).

Отметим, что Осака торжественно зажгла огонь Игр на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.