Боксер из Марокко Юнесс Баала проиграл сопернику из Новой Зеландии Давиду Ньике в поединке 1/8 финала олимпийского турнира.

Как сообщает «МК-Спорт», бой запомнился тем, что в третьем раунде марокканец укусил своего соперника за ухо.

Отмечается, что новозеландцу удалось избежать серьезного повреждения.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S