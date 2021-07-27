Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали Олимпиады-2020

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.
Золотые медали завоевали Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова. Команда ОКР набрала 169,528 баллов.
Серебряные медали достались гимнастам из США. Замкнула тройку призеров команда Великобритании.
Добавим, что многократная олимпийская чемпионка Симона Байлз получила травму ноги и снялась с соревнований, выступив лишь в опорном прыжке.
Напомним, что мужская сборная России также выиграла командное многоборье.