Дмитрий Губерниев: Победа российских гимнасток подхлестнет всю сборную в Токио

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Олимпиады в Токио.

«Я думаю, что эта победа подхлестнёт всю нашу сборную. Преклоняюсь перед каждой из девочек — может, они и не были фаворитами, но пережили такое волнение… За каждую рад отдельно, признаюсь им в любви! Надеюсь, что это всколыхнёт всех тех, кто ещё не верит в свои силы. Это просто радость», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Напомним, что в пятый соревновательный день Олимпиады сборная России завоевала во вторник шесть медалей разного достоинства.

Игры-2020 завершатся 8 августа.