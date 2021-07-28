Павлюченкова и Рублев вышли в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира в миксте

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в матче первого круга турнира в миксте победили хорватскую пару Дарья Юрак и Иван Додиг со счетом 5:7, 6:4, 11:9.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Победители подали за игру пять эйсов, совершили две двойные ошибки и реализовали три из восьми брейкпоинтов.

На счету хорватской пары семь подач навылет, три двойные ошибки и три брейка при девяти возможностях взять подачу россиян.

Таким образом, Павлюченкова и Рублев вышли в четвертьфинал Олимпиады, где встретятся с победителями матча Ярослава Шведова/Андрей Голубев (Казахстан) - Эна Сибахара/Бен Маклахлан (Япония).