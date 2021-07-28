ITF отложила начало матчей турнира на Олимпиаде после просьб теннисистов

Международная федерация тенниса изменила время начала матчей на олимпийском турнире в Токио.
Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ITF, это сделано по многочисленным просьбам спортсменов.
«В интересах здоровья и благополучия теннисистов и после обширных консультаций ITF объявила об изменении графика из-за повышения температуры и влажности, которые сейчас наблюдаются в японском Токио», — говорится в заявлении организации.
Теперь матчи на Олимпиаде будут начинаться в 15:00 по местному времени, вместо 11:00.
Напомним, что 28 июля испанская теннисистка Паула Бадоса после теплового удара не смогла завершить четвертьфинальный матч против чешки Маркеты Вондроушовой. Ее увезли с корта на инвалидной коляске.