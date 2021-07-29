Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал олимпийского турнира в миксте

Российские теннисисты Анастасия Павлюченков и Андрей Рублев в 1/4 финала олимпийского турнира в миксте победили японцев Эну Сибахару и Бен Маклахлена со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 8:10.

Матч длился 2 часа 1 минуту.

Победители подали пять эйсов, совершили четыре двойные ошибки и взяли две подачи соперников, имея четыре брекпоинта.

Японцы семь раз подали навылет, не совершив двойных ошибок, и один раз взяли подачу россиян, также имея четыре возможности.

В полуфинале Павлюченкова и Рублев встретятся с победителем матча Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия) - Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция).