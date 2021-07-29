Хоркина - о выступлении гимнасток в личном многоборье: Бронзовая медаль Ангелины - с золотым отливом

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась впечатлениями от результатов российских спортсменок в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Не хватило сложности в вольных упражнениях. Но эта бронзовая медаль Ангелины — с золотым отливом. Уразову тоже хочу отметить. Это ее первые игры, она сделала классную заявку. Отлично себя проявила, будем следить за ней дальше. На первой Олимпиаде четвёртое место — достойно очень. Но темная лошадка в лице бразильянки внесла свои коррективы», — приводит «Чемпионат» слова девятикратной чемпионки мира.

Добавим, что Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль, набрав 57,199 балла. Владислава Уразова стала четвертой с результатом 56,966.

Победу в соревнованиях одержала американка Суниса Ли (), серебро у представительницы Бразилии Ребеки Андраде.