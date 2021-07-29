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29 июля 17:35
автор: Максим Скороходов

Мартьянову увезли с арены в инвалидном кресле

Россиянка с травмой ноги заканчивала командные соревнования по рапире.

Российская рапиристка Марта Мартьянова, которая стала олимпийской чемпионкой в команде вместе с Инной Дериглазовой, Аделиной Загидуллиной, Лариса Коробейниковой, покинула арену, в которой проходили соревнования на инвалидном кресле, сообщает RT.

Напомним, что в финальном бою против сборной Франции Мартьянова получила травму голеностопа, для продолжения борьбы российской команде потребовался медицинский тайм-аут.

Добавим, что по ходу соревнований каждая команда может провести лишь одну замену, и именно Мартьнова вышла фехтовать вместо Загидуллиной в полуфинальном матче против США.

источник: «RT на русском»
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