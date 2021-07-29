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29 июля 18:06
автор: Максим Скороходов

Павел Колобков: Преимущество наших рапиристок не вызывало сомнений

Дериглазова, Коробейникова, Мартьянова и Загидуллина выиграли командные соревнования в Токио.

Олимпийский чемпион в шпагах Павел Колобков оценил выступление российских рапиристок в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио.

«Я не ожидал, что наши девушки победят, но определенно наделялся. Я посмотрел практически все бои. Преимущество не вызывало сомнений. Конечно, самой главной встречей была предыдущая, с американками. В ней все решалось в последних боях. Наши девочки молодцы, выдержали. Они показывали себя настоящей командой. Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова — молодцы. Вообще, вся команда проявила себя в нужный момент. Наверное, уже пора говорить о том, что наступила эра российского женского рапирного фехтования», - приводит слова Колобкова Sport24.ru

Напомним, что в финале россиянки победили сборную Франции со счетом 45:34. В полуфинале команда ОКР проигрывала американкам по ходу встречи, но в конце вырвала победу ( 45:42).

После этого поражения сборная США после поражения в полуфинале не смогла выиграть у Италии в матче за бронзу (23:45).

источник: Sport24.ru
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