Павел Колобков: Преимущество наших рапиристок не вызывало сомнений

Олимпийский чемпион в шпагах Павел Колобков оценил выступление российских рапиристок в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио.

«Я не ожидал, что наши девушки победят, но определенно наделялся. Я посмотрел практически все бои. Преимущество не вызывало сомнений. Конечно, самой главной встречей была предыдущая, с американками. В ней все решалось в последних боях. Наши девочки молодцы, выдержали. Они показывали себя настоящей командой. Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова — молодцы. Вообще, вся команда проявила себя в нужный момент. Наверное, уже пора говорить о том, что наступила эра российского женского рапирного фехтования», - приводит слова Колобкова Sport24.ru

Напомним, что в финале россиянки победили сборную Франции со счетом 45:34. В полуфинале команда ОКР проигрывала американкам по ходу встречи, но в конце вырвала победу ( 45:42).

После этого поражения сборная США после поражения в полуфинале не смогла выиграть у Италии в матче за бронзу (23:45).