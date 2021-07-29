Путин поздравил российских рапиристок с победой на Олимпиаде

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Инну Дериглазову, Аделину Загидуллину, Ларису Коробейникову, Марту Мартьянову, а также их тренеров с победой на Олимпиаде-2020 в командных соревнованиях по рапире.

«Командная сплоченность, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами из Франции», - приводит слова Путина «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу президента России.

Добавим, что эта золотая медаль стала восьмой для команды ОКР.