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29 июля 22:04
автор: Александр Поволоцкий

Елена Вайцеховская: Без препарата, к которому привыкла Байлз, она потенциальный клиент психушки

Представительница США выступила в Японии лишь на одном снаряде.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская прокомментировала выступление американской гимнастки Симоны Байлз на Олимпиаде в Тоико.

«Мне никогда не нравилась Симона Байлз, как гимнастка. Вообще не мой эталон гимнастического совершенства. Я никогда не была сторонницей политики терапевтических исключений (ТИ). Но сейчас думаю: нормально со стороны WADA не договориться с организаторами ОИ о фармакологической теме? О том, чтобы спортсмены, имеющие эти самые долбанные ТИ не оказывались в такой ситуации, как оказалась Байлз, потеряв возможность принимать препарат, к которому привыкла, и без которого она — потенциальный клиент психушки? Я знаю, что такое — потеряться в воздухе. Это реально — врагу не пожелаешь. По-моему, WADA должно убить себя об стену… Прямо сейчас, блин. Тем более что нигде, кроме как в Японии, этим идиотам не объяснят, как наиболее технично нужно делать харакири», - написала журналистка в своем телеграм-канале.

Напомним, что четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз снялась с финала командных соревнований после неудачи на опорном прыжке. Позже гимнастка из США приняла решение отказаться от участия в личном многоборье, заявив, что испытывает психологические проблемы.

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