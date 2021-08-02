Губерниев - об инциденте с музыкой у синхронисток: Уровень раздолбайства на ОИ начал зашкаливать

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент с музыкальным сопровождением выступления российских синхронисток в квалификации Олимпийских игр в Токио.

«Я не думаю, что есть какая-то теория заговора в инциденте с музыкой у наших синхронисток. Просто, к сожалению, уровень раздолбайства на этой Олимпиаде начал зашкаливать. Я еду с легкой атлетики, и мы видели, что там творилось. Плачущая американка из-за дождя сломала шест и из-за него же просто не перенесли соревнования. Люди поскальзывались в круге для метания диска и не сразу появлялись специальные технические средства, которые помогали всё это высушить.

Я не знаю, почему так. У комментаторов очередь, чтобы сесть за компьютер. В пресс-центре их всего два! Чего вы хотите от музыки на синхронном плавании? Японцы исполнительные, но все есть как есть», - цитирует журналиста «Чемпионат».

Напомним, что российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко во время выступления дуэтов в квалификации на Олимпиаде включили не ту композицию. Сначала организаторы соревнований запустили другую музыку, затем ее прервали.