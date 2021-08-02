Алексей Немов: Главная цель российских гимнастов на ОИ-2020 была достигнута - есть золотые медали

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поделился впечатлениями от выступления российских гимнастов на Олимпийских играх в Токио.

«Считаю, что наши ребята, во-первых, выиграли золотую медаль. И мужская выиграла, и женская сборные. Такого не было 25 и 29 лет! В личном плане, может быть, не все удалось, но главная цель была достигнута - золотые медали. Ну а сегодняшние выступления Никиты Нагорного и Дениса Аблязина... Он в свой день рождения сделал подарок не только себе, но и всей стране, завоевав это «золотое серебро», - цитирует бывшего спортсмена «Газета.Ru».

Напомним, что два золота России принесли победы в командных многоборьях. Две медали в личных соревнованиях завоевала Ангелина Мельникова (многоборье и вольные упражнения), Анастасия Ильянкова стала второй на брусьях, Аблязин взял серебро в опорном прыжке, а Нагорный выиграл бронзу в многоборье.