Дмитрий Саутин: Шлейхер не справляется с напряжением крупных стартов

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин прокомментировал ошибки Никита Шлейхера на Олимпиаде в Токио.

«Это от нервов, от недостатка концентрации, от того, что спортсмен психологически не настроен нужным образом. У Никиты ведь уже случалось подобное в этом сезоне — на Кубке мира. Значит, спортсмен не справляется с напряжением крупных стартов. Другого объяснения я найти не могу. Тем более что не слишком хорошо знаю этого спортсмена, не видел его на сборах, не готов рассуждать о системе его подготовки» , - приводит слова Саутина RT.

Добавим, что единственную медаль Токио в прыжках в воду российской команде принесли Александр Бондарь и Виктор Минибаев, ставшие третьими в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.