Татьяна Данченко: Ромашина и Колесниченко превосходят своих соперниц на четыре-пять баллов

Татьяна Данченко, тренер российского дуэта синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, рассказала про свою реакцию на выступление своих подопечных.

«Моя задача как тренера заключается в том, чтобы подвести спортсменок к соревнованиям на пике, с максимальной концентрацией и уверенными в себе. Это и есть самое тяжелое в тренерской работе — сделать так, чтобы огромное количество всевозможных составляющих, начиная от самочувствия, в день выступления воедино свелось в наивысшей точке. Поэтому я очень довольна. Если сравнивать Ромашину и Колесниченко с соперницами, их превосходство по справедливости должно было составлять четыре-пять баллов, просто судьи не имеют права допускать такие отрывы», - приводит слова Данченко RT.

Добавим, что своих ближайших конкуренток китаянок Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь Ромашина и Колесниченко превзошли более чем на три балла.