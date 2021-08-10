Ассоциация гимнастики Белоруссии заявила, что ее аккаунт в фейсбуке была взломан

Ассоциация гимнастики Белоруссии на своей странице в фейсбуке объявила о взломе своего аккаунта.

«Восьмого августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики», - приводит заявление организации «Профиль».

Напомним, что в обсуждении видео, где объясняется, почему на Олимпиаде в Токио в личном многоборье по художественной гимнастика победу одержала представительница Израиля Леной Ашрам, от имени ассоциации гимнастики Белоруссии было написано сообщение, где российских спортсменов призвали «снять с себя корону» назвали «псевдовеликими».