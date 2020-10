Нашествие Иги. Как полька Ига Швентек стала главной фавориткой «Ролан Гарроса»

В прошлом году Швентек уже играла на «Ролан Гарросе» против Халеп, и тогда взяла всего один гейм, потому что не справилась с нервами. В нынешнем сезоне жребий снова свел их вместе на той же стадии, и перед матчем Ига шутила, что было бы неплохо продержаться хотя бы 40 минут. Свое желание теннисистка исполнила: провела на корте 1 час 8 минут, однако на этот раз первой в раздевалку уходила Халеп. В шоке были не только зрители, но и сама Швентек. После матча она недоумевала, как это получилось.

- По-моему, я играла идеально и весь матч была так сосредоточена. Даже сама удивилась, что мне это удалось, - сказала 54-я ракетка мира.

НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ ТЕННИСОМ СЛУЧАЙНО

Отец Иги – Томаш Швентек - профессионально занимался академической греблей и даже выступал за сборную Польши на Олимпиаде-1988. Но хотел, чтобы дочь реализовала себя в индивидуальных дисциплинах. В Сеуле в столовой Олимпийской деревни он случайно пересекся со Штеффи Граф и Габриэлой Сабатини, посчитал, что это знак свыше и решил отдать дочь именно в теннис. В прошлом году было объявлено, что теннисистка попала в олимпийскую сборную своей страны на Олимпиаду-2020, так что спустя 33 года после своей осуществленной мечты, Швентек-старший увидит на Играх и дочь. Причем, в отличие от него, у нее есть шансы на медаль. Папа точно будет счастлив!

НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Неожиданно для такой молодой девушки, Швентек любит рок. Недавно она рассказала, что в этом году перед матчами «Ролан Гарроса» часто слушала «Welcome to the Jungle» от легендарной группы Gunz’n’Roses, в прошлом – «Thunderstruck» в исполнении AC/DC, а специально для WTA она даже составила свой топ любимых песен Pink Floyd, куда вошли, например, «Learning To Fly», «Comfortably Numb» и «Shine On You Crazy Diamond». Еще Швентек очень любит Red Hot Chili Peppers.

Несмотря на такой музыкальный вкус, все сходятся во мнении, что полька очень добрая, а Наоми Осака, с которой они сдружились после прошлогодней эпичной битвы в Торонто, даже назвала ее «главной теннисной милашкой». Уже сегодня у милашки есть шансы выйти в финал Открытого чемпионата Франции. Противостоять ей будет Надя Подорошка из Аргентины, но все букмекеры единогласно называют фавориткой именно Швентек.