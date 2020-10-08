Нашествие Иги. Как полька Ига Швентек стала главной фавориткой «Ролан Гарроса»

Ига Швентек ураганом ворвалась в мировую теннисную элиту – ей всего 19 лет, но ее уже называют потенциальной первой ракеткой мира и чемпионкой «Больших шлемов». Еще два года назад она выигрывала юниорский «Ролан Гаррос», а на прошлой неделе не оставила шансов прошлогодней финалистке основного турнира - Маркете Вондроушевой. Причем, сама чешка после поражения в первом круге 1:6, 2:6 признала:
- Я сыграла отлично. Но у меня просто не было шансов. Я не понимаю, что могла сделать лучше. Ига неудержима.
Далее под каток Иги Швентек попала и главный фаворит парижского «мейджора» Симона Халеп, которая до встречи с 19-летней соперницей последний раз проигрывала еще до карантина. На счету Симоны были титулы двух осенних европейских турниров (включая «Премьер» в Риме) и серия из 14 побед подряд. Но полька позволила именитой сопернице взять лишь 3 гейма. В четвертьфинале Швентек «расщедрилась» уже на четыре - для другой сенсации турнира, итальянки Мартины Тревисан. И вот – она впервые в карьере в полуфинале «Большого шлема». Никто не удивится, если Ига выиграет и его.
В общем, если вы еще не знали, кто такая Швентек, представляем вам три интересных факта о молодом даровании.
ОГНЕННЫЙ СТИЛЬ: ВЫНОСЛИВОСТЬ, БЕЗУПРЕЧНАЯ ТЕХНИКА И ТАКТИКА
Швентек обладает недюжинной силой и выносливостью, которая позволяет ей перебегать любую соперницу. А когда к этому добавляются еще и постоянная смена темпа – то мощнейшие выстрелы по углам, то элегантные укороченные и «свечки» - вопросы, почему она отдала всего 20 геймов соперницам по пути в полуфинал отпадают сами собой. Полька тщательно анализирует каждого соперника, готова к любому развитию событий и на высоком уровне владеет всей теннисной техникой, поэтому переиграть ее пока кажется просто невозможным.
В прошлом году Швентек уже играла на «Ролан Гарросе» против Халеп, и тогда взяла всего один гейм, потому что не справилась с нервами. В нынешнем сезоне жребий снова свел их вместе на той же стадии, и перед матчем Ига шутила, что было бы неплохо продержаться хотя бы 40 минут. Свое желание теннисистка исполнила: провела на корте 1 час 8 минут, однако на этот раз первой в раздевалку уходила Халеп. В шоке были не только зрители, но и сама Швентек. После матча она недоумевала, как это получилось.
- По-моему, я играла идеально и весь матч была так сосредоточена. Даже сама удивилась, что мне это удалось, - сказала 54-я ракетка мира.
НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ ТЕННИСОМ СЛУЧАЙНО
Отец Иги – Томаш Швентек - профессионально занимался академической греблей и даже выступал за сборную Польши на Олимпиаде-1988. Но хотел, чтобы дочь реализовала себя в индивидуальных дисциплинах. В Сеуле в столовой Олимпийской деревни он случайно пересекся со Штеффи Граф и Габриэлой Сабатини, посчитал, что это знак свыше и решил отдать дочь именно в теннис. В прошлом году было объявлено, что теннисистка попала в олимпийскую сборную своей страны на Олимпиаду-2020, так что спустя 33 года после своей осуществленной мечты, Швентек-старший увидит на Играх и дочь. Причем, в отличие от него, у нее есть шансы на медаль. Папа точно будет счастлив!
НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Неожиданно для такой молодой девушки, Швентек любит рок. Недавно она рассказала, что в этом году перед матчами «Ролан Гарроса» часто слушала «Welcome to the Jungle» от легендарной группы Gunz’n’Roses, в прошлом – «Thunderstruck» в исполнении AC/DC, а специально для WTA она даже составила свой топ любимых песен Pink Floyd, куда вошли, например, «Learning To Fly», «Comfortably Numb» и «Shine On You Crazy Diamond». Еще Швентек очень любит Red Hot Chili Peppers.
Несмотря на такой музыкальный вкус, все сходятся во мнении, что полька очень добрая, а Наоми Осака, с которой они сдружились после прошлогодней эпичной битвы в Торонто, даже назвала ее «главной теннисной милашкой». Уже сегодня у милашки есть шансы выйти в финал Открытого чемпионата Франции. Противостоять ей будет Надя Подорошка из Аргентины, но все букмекеры единогласно называют фавориткой именно Швентек.