Нашествие Иги. Как полька Ига Швентек стала главной фавориткой «Ролан Гарроса»

Ига Швентек ураганом ворвалась в мировую теннисную элиту – ей всего 19 лет, но ее уже называют потенциальной первой ракеткой мира и чемпионкой «Больших шлемов». Еще два года назад она выигрывала юниорский «Ролан Гаррос», а на прошлой неделе не оставила шансов прошлогодней финалистке основного турнира - Маркете Вондроушевой. Причем, сама чешка после поражения в первом круге 1:6, 2:6 признала:

- Я сыграла отлично. Но у меня просто не было шансов. Я не понимаю, что могла сделать лучше. Ига неудержима.

Далее под каток Иги Швентек попала и главный фаворит парижского «мейджора» Симона Халеп, которая до встречи с 19-летней соперницей последний раз проигрывала еще до карантина. На счету Симоны были титулы двух осенних европейских турниров (включая «Премьер» в Риме) и серия из 14 побед подряд. Но полька позволила именитой сопернице взять лишь 3 гейма. В четвертьфинале Швентек «расщедрилась» уже на четыре - для другой сенсации турнира, итальянки Мартины Тревисан. И вот – она впервые в карьере в полуфинале «Большого шлема». Никто не удивится, если Ига выиграет и его.

В общем, если вы еще не знали, кто такая Швентек, представляем вам три интересных факта о молодом даровании.

ОГНЕННЫЙ СТИЛЬ: ВЫНОСЛИВОСТЬ, БЕЗУПРЕЧНАЯ ТЕХНИКА И ТАКТИКА

Швентек обладает недюжинной силой и выносливостью, которая позволяет ей перебегать любую соперницу. А когда к этому добавляются еще и постоянная смена темпа – то мощнейшие выстрелы по углам, то элегантные укороченные и «свечки» - вопросы, почему она отдала всего 20 геймов соперницам по пути в полуфинал отпадают сами собой. Полька тщательно анализирует каждого соперника, готова к любому развитию событий и на высоком уровне владеет всей теннисной техникой, поэтому переиграть ее пока кажется просто невозможным.