Рублев догнал Джоковича. Россиянин выиграл четвертый титул в сезоне

Этот финал стал для Борны седьмым и восьмым – для Рублева. Но сама статистика финалов у Чорича явно хромает – он выиграл лишь два титула (Марракеш-2017 и Галле-2018), еще четыре раза – уступил. В том числе – в Питере в прошлом году, взяв у Медведева всего четыре гейма (3:6, 1:6). Андрей проигрывал лишь дважды – в Дохе-2018 и Гамбурге-2019. До этого – взял титул в Умаге (2017). После – побеждал в «Кубке Кремля» (2019) и в нынешнем сезоне – в Дохе, Аделаиде и том же Гамбурге. Где ушел со счета 3:5 в третьей партии от Стефаноса Циципаса.

На решающие матчи он собираться умеет! Что доказал и в этот раз.

Чорич сыграл куда лучше, чем в прошлом году, где он выглядел очень усталым (даже не фоне Медведева, проводившего пятый финал подряд). Сейчас Борна был свеж, стабилен и спокоен. Уверенно держал свою подачу, чего оказалось достаточно, чтобы в стартовой партии дойти до тай-брейка. А там – поймать Андрея на ошибке и повести 5:2! Но именно в этот момент Рублев смог прибавить, а Чорич начал посылать мяч в ауты, из-за чего отдал пять очков кряду, а с ними – и сет.

Единственный брейк за матч, сделанный россиянином при счете 2:2 во второй партии, окончательно решил исход встречи. Как Борна ни пытался отыграться, Рублев ему не дал и шанса. Итог – 7:6 (7:5), 6:4, и Андрей берет титул!

🔜 : Career-high @FedEx ATP Ranking! 👏@AndreyRublev97 is projected to crack the Top 8️⃣ on Monday.



🎥: @TennisTV | @Formula_TX pic.twitter.com/LUZzMsnOps