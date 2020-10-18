Рублев догнал Джоковича. Россиянин выиграл четвертый титул в сезоне

Кроме того, Андрей поднялся на восьмое место в рейтинге и почти обеспечил себе путевку на Итоговый турнир ATP.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНЫ

– Мне все равно, с кем играть в финале. Пусть будет сильнейший соперник – так интереснее, – улыбался Андрей.

– Я знаю, что с Рублевым будет сложно. Очень сложно, – признавался уже Борна Чорич. – Мы с ним играли три раза и я всегда уступал. Последний раз – в прошлом году в Шанхае. Андрей и тогда уже был очень хорош. А сейчас еще сильно прибавил. Придется показывать свой лучший теннис, чтобы навязать ему борьбу.

Возможно, встречи Рублев – Чорич – такие репетиции финалов «Больших шлемов» из будущего. Мы радуемся успехам Андрея, особенно – в последнее время. Но Борна тоже – один из самых талантливых игроков поколения «Некст». Он всего на год старше Рублева (в ноябре ему исполнится 24 года – как, например, Карену Хачанову и Даниилу Медведеву). При этом хорват раскрылся раньше всех – даже раньше Александра Зверева (а немец брал Итоговый и был третьей ракеткой планеты!). Он уже в 2014-м обыгрывал Рафаэля Надаля. В 2015-м – бил Энди Мюррея и… опять же Надаля. На его счету – победы над Роджером Федерером, Домиником Тимом и тем же Зверевым, когда Саша уже был в элите. И еще над многими теннисистами из топ-10. Чорич и сам едва туда едва не вошел – в сезоне-2018 был 12-й ракеткой планеты. Но дальнейшему прогрессу помешали травмы. В прошлом году Чорич чаще лечился, чем боролся на корте – отсюда и падение в рейтинге до нынешней 27-й позиции. Но он по-прежнему остается потенциальной звездой, что подтверждается локальными успехами. Борна играл финал в Санкт-Петербурге прошлой осенью (в котором уступил Медведеву), недавно был в четвертьфинале US Open, а теперь снова добрался до решающего матча Spb Open. Обыграв, в числе прочих, канадца Милоша Раонича – а он демонстрировал отличную форму, ни разу до поединка с хорватом не проиграв свою подачу на турнире!

В общем, Андрей мог относиться к Чоричу со всей серьезностью. Несмотря на то, что вел 3:0 по личным встречам. И сам ни разу раньше не отдавал ему ни партии.