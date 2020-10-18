Рублев догнал Джоковича. Россиянин выиграл четвертый титул в сезоне

Кроме того, Андрей поднялся на восьмое место в рейтинге и почти обеспечил себе путевку на Итоговый турнир ATP.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНЫ
– Мне все равно, с кем играть в финале. Пусть будет сильнейший соперник – так интереснее, – улыбался Андрей.
– Я знаю, что с Рублевым будет сложно. Очень сложно, – признавался уже Борна Чорич. – Мы с ним играли три раза и я всегда уступал. Последний раз – в прошлом году в Шанхае. Андрей и тогда уже был очень хорош. А сейчас еще сильно прибавил. Придется показывать свой лучший теннис, чтобы навязать ему борьбу.
Возможно, встречи Рублев – Чорич – такие репетиции финалов «Больших шлемов» из будущего. Мы радуемся успехам Андрея, особенно – в последнее время. Но Борна тоже – один из самых талантливых игроков поколения «Некст». Он всего на год старше Рублева (в ноябре ему исполнится 24 года – как, например, Карену Хачанову и Даниилу Медведеву). При этом хорват раскрылся раньше всех – даже раньше Александра Зверева (а немец брал Итоговый и был третьей ракеткой планеты!). Он уже в 2014-м обыгрывал Рафаэля Надаля. В 2015-м – бил Энди Мюррея и… опять же Надаля. На его счету – победы над Роджером Федерером, Домиником Тимом и тем же Зверевым, когда Саша уже был в элите. И еще над многими теннисистами из топ-10. Чорич и сам едва туда едва не вошел – в сезоне-2018 был 12-й ракеткой планеты. Но дальнейшему прогрессу помешали травмы. В прошлом году Чорич чаще лечился, чем боролся на корте – отсюда и падение в рейтинге до нынешней 27-й позиции. Но он по-прежнему остается потенциальной звездой, что подтверждается локальными успехами. Борна играл финал в Санкт-Петербурге прошлой осенью (в котором уступил Медведеву), недавно был в четвертьфинале US Open, а теперь снова добрался до решающего матча Spb Open. Обыграв, в числе прочих, канадца Милоша Раонича – а он демонстрировал отличную форму, ни разу до поединка с хорватом не проиграв свою подачу на турнире!
В общем, Андрей мог относиться к Чоричу со всей серьезностью. Несмотря на то, что вел 3:0 по личным встречам. И сам ни разу раньше не отдавал ему ни партии.
РОССИЙСКИЕ ТУРНИРЫ – ДЛЯ РОССИЙСКИХ ИГРОКОВ!
Этот финал стал для Борны седьмым и восьмым – для Рублева. Но сама статистика финалов у Чорича явно хромает – он выиграл лишь два титула (Марракеш-2017 и Галле-2018), еще четыре раза – уступил. В том числе – в Питере в прошлом году, взяв у Медведева всего четыре гейма (3:6, 1:6). Андрей проигрывал лишь дважды – в Дохе-2018 и Гамбурге-2019. До этого – взял титул в Умаге (2017). После – побеждал в «Кубке Кремля» (2019) и в нынешнем сезоне – в Дохе, Аделаиде и том же Гамбурге. Где ушел со счета 3:5 в третьей партии от Стефаноса Циципаса.
На решающие матчи он собираться умеет! Что доказал и в этот раз.
Чорич сыграл куда лучше, чем в прошлом году, где он выглядел очень усталым (даже не фоне Медведева, проводившего пятый финал подряд). Сейчас Борна был свеж, стабилен и спокоен. Уверенно держал свою подачу, чего оказалось достаточно, чтобы в стартовой партии дойти до тай-брейка. А там – поймать Андрея на ошибке и повести 5:2! Но именно в этот момент Рублев смог прибавить, а Чорич начал посылать мяч в ауты, из-за чего отдал пять очков кряду, а с ними – и сет.
Единственный брейк за матч, сделанный россиянином при счете 2:2 во второй партии, окончательно решил исход встречи. Как Борна ни пытался отыграться, Рублев ему не дал и шанса. Итог – 7:6 (7:5), 6:4, и Андрей берет титул!
Любопытный момент – на двух российских турнирах по два года подряд в финалы выходил один теннисист. И каждый оба раза уступил хозяевам корта. На «Кубке Кремля» француз Адриан Маннарино в 2018-м не справился с Кареном Хачановым, в 2019-м – с Андреем Рублевым. Теперь его судьбу в Питере повторил Борна Чорич.
ДОРОГА В ЛОНДОН
Чтобы полнее осознать успех Андрея, немного фактов и цифр.
Это титул для него стал четвертым в сезоне – столько же на счету Новака Джоковича, больше – нет ни у кого! Кроме того, Рублев и по победам в матчах почти догнал лидера рейтинга: сейчас у него 34, у серба – 37. Все остальные сильно отстают. Кроме того, Андрей стал пятым россиянином, покорившим турнир в Петербурге – после Евгения Кафельникова (1995), Марата Сафина (2000, 2001), Михаила Южного (2004) и Даниила Медведева (2019). Ну и главное – этот успех вывел его на восьмую позицию в рейтинге. А заодно – почти гарантировал путевку на Итоговый турнир ATP.
Чтобы поехать в Лондон, Рублеву после «Мастерса» в Париже надо остаться в топ-9 (Роджер Федерер, четвертая ракетка мира, закончил сезон еще летом). При этом главные соперники Андрея в борьбе за путевку – аргентинец Диего Шварцман и итальянец Маттео Берреттини – отстают от него на 249 и 354 очка, соответственно. Чтобы оба за ближайшие три недели прошли россиянина в рейтинге, должно случиться что-то сверхъестественное.
И если, все же, ничего не случится, второй раз в истории (и впервые с 2000 года) на заключительном турнире сыграют сразу двое россиян. Даниил Медведев туда отобрался еще во время US Open.