«Зачем этот ажиотаж в соцсетях? У Даниила и шансов-то не было». Метревели – о финале Australian Open

- Александр Ираклиевич, в первом сете Медведев отыгрался с 0:3, догнал, потом в начале второго сета что-то пошло не так…

- Ну, 3:3 в начале – это ни о чем не говорит. Оба заметно волновались. Медведев перегорел, этот весь ажиотаж в интернете: мол, Даниил порвет Джоковича, тоже сказался.

- Это наши дорогие россияне оказали Даниилу, извините за каламбур, медвежью услугу. Любят у нас перед важными спортивными событиями истерику нагнетать.

- Футболисты, баскетболисты, кто только не писал это. Зачем это делать?! Человек играет с первой ракеткой мира, а финал – это вообще отдельное соревнование. У Джоковича огромный опыт, поэтому он ни одного финала не проиграл. Это солидный психологический фактор в пользу Новака. Ну, и класс, понятно, высочайший – первая ракетка мира, что там говорить.

Новак играет точно, безошибочно, в любой момент знает, что делать. Все время оттягивал Медведева от задней линии. Кроме первого сета, Джокович на протяжении остальной части матча доминировал. В принципе у Дани и шансов-то не было. Да, он сравнял счет, но даже по игре в первом сете Даня мне не очень нравился.

- В начале второго сета Медведев повел 1:0, а потом отдал свою подачу. Не мог, здесь случиться перелом?

- Нет, это всего лишь было начало сета. Впереди еще долгий путь, чтобы этот сет выиграть. Даниил проиграл очень много своих подач.

Но подача всегда связана с приемом. Если соперник регулярно и хорошо принимает, здесь уже и подача начинает отказывать. Это логично.