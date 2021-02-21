«Зачем этот ажиотаж в соцсетях? У Даниила и шансов-то не было». Метревели – о финале Australian Open

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 87' Вест Хэм Юнайтед 2 Тоттенхэм Хотспур 1 П1 1.2 Х 5.2 П2 28
Франция - Лига 1 2-й тайм, 84' Монпелье 2 Ренн 1 П1 1.1 Х 8.6 П2 36
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Автомобилист 2 ХК Сочи 0 П1 1.23 Х 5 П2 18
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 56' Аугсбург 1 Байер 0 П1 1.75 Х 3.5 П2 5.5
Испания - Примера 1-й тайм, 45' Барселона 1 Кадис 0 П1 1.03 Х 20 П2 32
Италия - Серия А 17:00 Милан 0 Интер М 0 П1 4.4 Х 3.9 П2 1.85
Франция - Лига 1 17:00 Ницца 0 Метц 0 П1 2.17 Х 3.3 П2 3.7
Франция - Лига 1 17:00 Страсбург 0 Анже 0 П1 2.33 Х 3.1 П2 3.5
Франция - Лига 1 17:00 Ланс 0 Дижон 0 П1 1.5 Х 4.3 П2 7.4
Франция - Лига 1 17:00 Ним 0 Бордо 0 П1 3.1 Х 3.5 П2 2.35
Англия - Премьер-лига 17:05 Астон Вилла 0 Лестер Сити 0 П1 3.8 Х 3.7 П2 2.03
Германия - Бундеслига 17:30 Герта 0 РБ Лейпциг 0 П1 5.3 Х 4.1 П2 1.66
Испания - Примера 18:15 Реал Сосьедад 0 Алавес 0 П1 1.58 Х 3.9 П2 7.2
Франция - Лига 1 19:05 Лорьян 0 Лилль 0 П1 4.7 Х 3.5 П2 1.87
Англия - Премьер-лига 19:30 Арсенал 0 Манчестер Сити 0 П1 6.8 Х 4.6 П2 1.51
Италия - Серия А 20:00 Аталанта 0 Наполи 0 П1 1.8 Х 4.1 П2 4.4
Германия - Бундеслига 20:00 Хоффенхайм 0 Вердер 0 П1 2.33 Х 3.5 П2 3.1
Испания - Примера 20:30 Уэска 0 Гранада 0 П1 2.25 Х 3.1 П2 3.8
Бразилия - Серия А 22:00 Фламенго 0 Интернасьонал 0 П1 1.65 Х 3.6 П2 5.9
Англия - Премьер-лига 22:00 Манчестер Юнайтед 0 Ньюкасл Юнайтед 0 П1 1.31 Х 6 П2 10.5
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Вашингтон Кэпиталз 0 Нью-Джерси Дэвилз 0 П1 1.96 Х 4.4 П2 3.2
Бразилия - Серия А 22:00 Коринтианс 0 Васко да Гама 0 П1 1.9 Х 3.4 П2 4.3
Бразилия - Серия А 22:00 Спорт Ресифи 0 Атлетико Минейро 0 П1 5.2 Х 3.9 П2 1.66
Италия - Серия А 22:45 Беневенто 0 Рома 0 П1 6.1 Х 4.6 П2 1.55
Испания - Примера 23:00 Атлетик Б 0 Вильярреал 0 П1 2.6 Х 3.1 П2 3.1
Франция - Лига 1 23:00 ПСЖ 0 Монако 0 П1 1.67 Х 4.1 П2 5.5
НБА - регулярный чемпионат 23:30 Нью-Орлеан Пеликанс 0 Бостон Селтикс 0 П1 2.2 П2 1.69
Бразилия - Серия А 00:15 Гремио 0 Атлетико Паранаэнсе 0 П1 1.85 Х 3.4 П2 4.6
Бразилия - Серия А 00:15 Сантос 0 Флуминенсе 0 П1 2.13 Х 3.4 П2 3.5
«Зачем этот ажиотаж в соцсетях? У Даниила и шансов-то не было». Метревели – о финале Australian Open
21 февраля 14:58
автор: Юрий Волохов

«Зачем этот ажиотаж в соцсетях? У Даниила и шансов-то не было». Метревели – о финале Australian Open

Легендарный советский теннисист, а ныне комментатор Александр Метревели прокомментировал финал Australian Open, в котором Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу.

- Александр Ираклиевич, в первом сете Медведев отыгрался с 0:3, догнал, потом в начале второго сета что-то пошло не так…
- Ну, 3:3 в начале – это ни о чем не говорит. Оба заметно волновались. Медведев перегорел, этот весь ажиотаж в интернете: мол, Даниил порвет Джоковича, тоже сказался.

- Это наши дорогие россияне оказали Даниилу, извините за каламбур, медвежью услугу. Любят у нас перед важными спортивными событиями истерику нагнетать.
- Футболисты, баскетболисты, кто только не писал это. Зачем это делать?! Человек играет с первой ракеткой мира, а финал – это вообще отдельное соревнование. У Джоковича огромный опыт, поэтому он ни одного финала не проиграл. Это солидный психологический фактор в пользу Новака. Ну, и класс, понятно, высочайший – первая ракетка мира, что там говорить.

Новак играет точно, безошибочно, в любой момент знает, что делать. Все время оттягивал Медведева от задней линии. Кроме первого сета, Джокович на протяжении остальной части матча доминировал. В принципе у Дани и шансов-то не было. Да, он сравнял счет, но даже по игре в первом сете Даня мне не очень нравился.

- В начале второго сета Медведев повел 1:0, а потом отдал свою подачу. Не мог, здесь случиться перелом?
- Нет, это всего лишь было начало сета. Впереди еще долгий путь, чтобы этот сет выиграть. Даниил проиграл очень много своих подач.

Но подача всегда связана с приемом. Если соперник регулярно и хорошо принимает, здесь уже и подача начинает отказывать. Это логично.

- Затем Медведев психанул, ракетку сломал. Это тоже повлияло не лучшим образом?
- Это бывает. Даня обычно ломает, а затем играет лучше. Так бывало много раз. Поэтому я не стал бы обращать на это внимание.

- Если сравнить матчи Медведева с Надалем и Джоковичем. С испанцем Даниилу вроде бы попроще играть.
- Безусловно, Джокович для Дани гораздо более неудобный соперник. Надаль играет коротко, у него есть слабые места. У Джоковича их просто нет - он очень ровно играет по всем линиям. Он все делает правильно, у него чистейшая работа на корте. Так работать никто в мире больше не умеет. Потому Новак и первая ракетка мира.

- Медведев уже несколько лет в топе. Надолго он задержится в элите?
- Задержится вполне. У Дани есть недостатки, которые в матче с Джоковичем были видны. С лета играет не очень хорошо. Удар справа Даню часто подводит. А так, Даниил выделяется: со своим двухметровым ростом, отлично двигается.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кирилл Капризов обновил рекорд "Миннесоты"Бой Поветкина и Уайта пройдет в Гибралтаре 27 мартаАлександр Шаблий подписал контракт с промоушеном BellatorКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераЛыжница назвала россиян тупыми и сравнила Большунова с обезьянойИзбивал жену 17 лет: тайна Жулина, которую уже не скрыть
Гимн РФ им и не нужен. Российские биатлонистки завершили ЧМ-2021 без медалей
В заключительной гонке женской программы ЧМ-2021 в словенской Поклюке – масс-старте на 12,5 километров – россиянки Светлана Миронова и Ирина Казакевич смогли бороться только за места в конце второго десятка.
«Без подачи против такого Джоковича ловить нечего». Ольховский — о 0:3 Медведева в финале AusOpen
Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский подвел для "Плеймейкера" итог финала Открытого чемпионата Австралии, в котором Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу 5:7, 2:6, 2:6.
Джокер уложил Русского Медведя на лопатки
Бронза в биатлоне, вылет «Спартака» и «Зенита» из Кубка, а Тайсона — за канаты от удара Дацика
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Как солнце и растаявший лед едва не сорвали «Зимнюю классику» НХЛ
Поединок между «Колорадо» и «Вегасом» на открытом воздухе около озера Тахо в штате Невада начался в субботу днем, а закончился глубоко за полночь по местному времени: корректировки внесла погода.
Малкин улучшил свой рекорд в 1000-м матче Кросби (видео)
«Питтсбург» победил «Айлендерс» (3:2), проводивший юбилейную игру капитан «пингвинов» Сидни Кросби сделал две результативные передачи, а его партнер Евгений Малкин – одну.
Так Гретцки не догнать. Панарин и Шестеркин снова остановили Овечкина (видео)
По две результативные передачи Артемия Панарина и Павла Бучневича, а также великолепная игра в воротах Игоря Шестеркина принесли «Рейнджерс» победу над «Вашингтоном» (4:1).
«Спартак» прежний, как и Тедеско: много шума – и ничего
Красно-белые проиграли в Кубке России «Динамо» (0:2) и разочаровали своей игрой.
Забронзовели. Не надо слишком радоваться первой биатлонной медали России в Поклюке
Бронзовую награду для нашей страны на ЧМ-2021 в Словении завоевали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Кубок сдал. «Зенит» провалил первый матч после паузы
«Арсенал» сенсационно победил в 1/8 финала Кубка России «Зенит» - 2:1. У трофея будет новый обладатель.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Введение Fan ID - унижение и угнетение футбольных болельщиков?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика