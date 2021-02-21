Евгений Кафельников: Медведеву нужно улучшить игру с центра корта. И победы придут!

- Судя по счету, у Медведева не нашлось особых аргументов. Не грустно ли смотрелся этот финал?

- Только второй и третий сет. Тогда Джокович уже почти пожирал своего соперника. Первый сет был прекрасным и очень интригующим. Джокович резко стартовал, повел 3-0, но потом Даня выровнял ситуацию. И был момент, когда при счете 4-4 он мог «зацепить» Новака. Но, к сожалению, не выиграл очень важный мяч. В финалах все и всегда решают именно важные мячи и розыгрыши, а не все подряд.

- Порой Медведеву удавалось подавать со скоростью свыше 200 км/ч. Но прием Джоковича все равно давал ему преимущество, не так ли?

- Новак - один из лучших в мире на приеме. К тому же он очень тонко чувствует ответственность момента. Принять при 0-40 - это не то же самое, что при 30-15 в свою пользу. Самые ответственные моменты он хорошо распознает, и всегда в них собран. Потому и такое ощущение.

- Показалось, что во втором и третьем сете Медведев занервничал?

- Скорее всего. И было от чего. Во-первых, было разочарование от концовки первого сета. Во-вторых, Джокович - такой игрок, которому очень важно быть впереди. Когда он ведет в счете - он играет гораздо спокойнее и увереннее. Это как хороший скакун, или хороший гонщик - ему важно быть впереди и контролировать ситуацию. Теперь представьте состояние Дани - он играет финал, делает все, что может - а мячи с той стороны все возвращаются и возвращаются. Нервничать - это не слабость. У Джоковича колоссальный опыт, он знает, как и когда нужно действовать. Конечно, у любого теннисиста бывают спады по ходу матча, были и у Новака неудачные геймы. Но воспользоваться ими почти не удалось.

- Чего не хватило Медведеву именно с точки зрения игры?

- Мне кажется, большинство мировых лидеров уже нашли у него слабое качество. Это игра с центра корта. Она не острая, ему тяжело «разводить» мяч по корту. Игра из углов - что прямая, что по диагонали - вопросов нет. Но в действиях на центре корта нужно прибавлять, работать над этим. Учиться обострять, и делать это. Без этого элемента - таких, как Джокович побеждать очень сложно. Особенно если Новак и его тренеры разобрали этот момент, и сознательно работают «против него».

- Опыт - важная составляющая победы Джоковича?

- Бесспорно. Есть хорошая цитата Стефана Эдберга: никогда и никому не удавалось провести турнир на одном уровне. Всегда есть неудачные дни, тут еще была и травма. Но в сложные дни важно уметь превозмочь себя, выдать результат, даже не демонстрируя свой лучший теннис. Такие матчи в Австралии у него были. И он их выиграл. А к полуфиналу и финалу вышел на пик нынешних собственных возможностей. 18 титулов на турнирах «Большого шлема» просто так не выигрывают. Да и сам он после финала сказал, что этот турнир был особенным.