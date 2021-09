Медведев опубликовал совместное фото с победительницей женского турнира US Open Радукану

Чемпион US Open-2021 Даниил Медведев пообщался c победительницей женского турнира британкой Эммой Радукану.

Напомним, что 18-летняя теннисистка обыграла в финале канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:3). Медведев выложил в своем твиттере совместное фото с Радукану.

«Представьте, вы в возрасте 18 лет играете на своем четвертом профессиональном турнире, выиграв до этого лишь 25 тысяч долларов призовых. И тут вы становитесь чемпионом Открытого чемпионата США. Невероятно», — написал россиянин.

Imagine being 18, playing in your 4th pro event, winning only a 25k before and now being @usopen champ! Incredible. 👏 👏@EmmaRaducanu pic.twitter.com/xGtOt3YkHs