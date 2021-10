В Базеле запустили трамвай в честь Федерера (фото)

В швейцарском Базеле запущен трамвай в честь теннисиста Роджера Федерера.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

«Заходите на борт FedExpress. Для меня это большая честь. Как будто вчера я был мальчишкой и ехал на тренировку в трамвае №8», - написал теннисист.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде, чемпионом Олимпийских игр в парном разряде в 2008 году. Роджер участвовал в семи подряд финалах Уимблдона (с 2003 по 2009 годы). Швейцарский теннисист является рекордсменом по числу времени, проведенном на первой строчке мирового рейтинга ATP (310 дней).

Hopping aboard the Fedexpress!🚋🇨🇭Thank you for the incredible honor. It feels ~* just yesterday I was a boy getting to practice everyday on No.8 🙏🏼 Dangge Basel pic.twitter.com/F396FkIg1H