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В Базеле запустили трамвай в честь Федерера (фото)
22 октября 19:47
автор: Александр Бойченко
автор фото: interesnyefakty.org

В Базеле запустили трамвай в честь Федерера (фото)

Торжественный запуск нового трамвая прошел 22 октября.

В швейцарском Базеле запущен трамвай в честь теннисиста Роджера Федерера.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

«Заходите на борт FedExpress. Для меня это большая честь. Как будто вчера я был мальчишкой и ехал на тренировку в трамвае №8», - написал теннисист.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде, чемпионом Олимпийских игр в парном разряде в 2008 году. Роджер участвовал в семи подряд финалах Уимблдона (с 2003 по 2009 годы). Швейцарский теннисист является рекордсменом по числу времени, проведенном на первой строчке мирового рейтинга ATP (310 дней).

источник: Twitter.com
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