Британская теннисистка Конта решила завершить спортивную карьеру

Британская теннисистка Йоханна Конта приняла решение завершить свою карьеру в 30-летнем возрасте. На ее счету четыре выигранных титула в женской теннисной ассоциации.

«Моя игровая карьера подошла к концу, и я невероятно горжусь тем, как она сложилась», - написала 30-летняя теннисистка. Жизнь повлияла на меня, что отразилось на моей карьере. Я безмерно благодарна людям, которые встретились на моем пути», - написала она в Twitter.

Отметим, что британка трижды по ходу карьеры выходила в полуфиналы Больших шлемов и четыре раза выигрывала титулы под эгидой WTA.

