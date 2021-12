Медведев обыграл Чилича и принес России первую победу в Кубке Дэвиса за последние 15 лет

Российский теннисист Даниил Медведев принес национальной команде победу в финале Кубка Дэвиса против Хорватии.

Вторая ракетка мира обыграл Марина Чилича во втором матче решающего противостояния со счетом 7:6 (7:6), 6:2.

Встреча продолжалась один час и 26 минут. Медведев восемь раз подал навылет, совершил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. На счету его соперника восемь эйсов, одна двойная ошибка и нереализованный брейк.

Напомним, ранее Андрей Рублев переиграл Борну Гойо.

В составе российской команды на турнир были заявлены также Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

Таким образом, сборная России впервые с 2006 года стала победителем Кубка Дэвиса. Тогда в финале, который проходил в Москве, наша команда обыграла Аргентину (3-2).

2002, 2006, 2021 🏆🏆🏆



RTF are World Champions for the third time! 🎾#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/LcJjse9frn