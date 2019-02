Карен Хачанов: Мне пришлось отказаться от участия на турнире в Марселе из-за проблем со здоровьем

Первая ракетка России объяснил свое решение сняться с турнира во Франции.

«К сожалению, мне пришлось отказаться от участия на турнире в Марселе из-за некоторых проблем со здоровьем. Я с нетерпением ждал возможности сыграть на этом турнире, особенно после прошлогоднего успеха! Я хочу извиниться перед фанатами, которые хотели увидеть мою игру!», - написал Хачанов в своем твиттере.

Unfortunately I have to pull out from Marseille @open13marseille due to some health issues that I’ve been having.

I was really looking forward playing this tournament especially after last year’s success!

I want to apologize to my fans who were waiting to see me play!🙏🏻