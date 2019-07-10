Джокович обыграл Гоффена и вышел в полуфинал Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0, 6:2 в пользу спортсмена из Сербии. За время матча Джокович трижды подал навылет, реализовал семь брейк-пойнтов из десяти и допустил три двойные ошибки. На счету его соперника четыре эйса, один реализованный брейк-пойнт из шести, а также пять двойных ошибок.
В полуфинале турнира Джокович сыграет против победителя матча Гидо Пелья (Аргентина) - Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Отметим, что сербский теннисист в восьмой раз за последние десять лет примет участие в полуфинале Уимблдона.
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