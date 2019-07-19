Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса - Советский спорт
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19 июля 2019 00:24Теннис

Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса

Организаторы Открытого чемпионата США объявили о рекордном повышении призового фонда турнира.

Как сообщает пресс-служба турнира, призовой фонд впервые в истории тенниса превысит 57 миллионов долларов.

Победители в одиночном разряде получат 3,85 миллиона долларов, а чемпионы парных соревнований заработают 740 тысяч долларов.

Отмечается, что обе суммы являются самыми крупными не только в истории US Open, но и в истории турниров «Большого шлема».

Напомним, что Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября.

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