Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса

Как сообщает пресс-служба турнира, призовой фонд впервые в истории тенниса превысит 57 миллионов долларов.
Победители в одиночном разряде получат 3,85 миллиона долларов, а чемпионы парных соревнований заработают 740 тысяч долларов.
Отмечается, что обе суммы являются самыми крупными не только в истории US Open, но и в истории турниров «Большого шлема».
Напомним, что Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября.
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