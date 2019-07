Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса

Как сообщает пресс-служба турнира, призовой фонд впервые в истории тенниса превысит 57 миллионов долларов.

Победители в одиночном разряде получат 3,85 миллиона долларов, а чемпионы парных соревнований заработают 740 тысяч долларов.

Отмечается, что обе суммы являются самыми крупными не только в истории US Open, но и в истории турниров «Большого шлема».

Напомним, что Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября.

💰The US Open will offer a record total player compensation at the 2019 event, surpassing the $57 million mark for the first time in the tournament’s history.💰



Read more: https://t.co/Abtyy2tOvF pic.twitter.com/qHzPEjBMyR