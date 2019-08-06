Шарапова на US Open будет работать с бывшим тренером Джоковича

– Я ценю опыт Риккардо, не только его самого, но и всей его команды. Это было похоже на возвращение к основам. Я находилась там со своими родителями, тренировалась утром и вечером, мне было весело.
Конечно, для меня важно, выиграю я или проиграю, но я горжусь усилиями, которые мы все вместе приложили и, действительно, не жду моментальных результатов, – приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.
Напомним, что Открытый чемпионат США по теннису в этом году пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра.
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