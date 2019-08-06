Шарапова на US Open будет работать с бывшим тренером Джоковича - Советский спорт
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06 августа 2019 14:08Теннис

Шарапова на US Open будет работать с бывшим тренером Джоковича

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила, что во время US Open будет сотрудничать c бывшим тренером первой ракетки мира серба Новака Джоковича - Риккардо Пьятти.

– Я ценю опыт Риккардо, не только его самого, но и всей его команды. Это было похоже на возвращение к основам. Я находилась там со своими родителями, тренировалась утром и вечером, мне было весело.

Конечно, для меня важно, выиграю я или проиграю, но я горжусь усилиями, которые мы все вместе приложили и, действительно, не жду моментальных результатов, – приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Напомним, что Открытый чемпионат США по теннису в этом году пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра.

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