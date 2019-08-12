Кузнецова заменит Цибулкову в основной сетке US Open - Советский спорт
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12 августа 2019 20:29ТеннисКоноплев Александр

Кузнецова заменит Цибулкову в основной сетке US Open

Кузнецова избежала отборочных матчей.

Россиянка Светлана Кузнецова сыграет на US Open-2019, сообщает WTA Insider. В основной сетке турнира Кузнецова заменит словачку Доминику Цибулкову, которая пропустит соревнования из-за травмы ноги.

Напомним, что россиянка пропустила турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой и опустилась во вторую сотню рейтинга WTA. Если бы не отказ Цибулковой, Светлана начала бы борьбу с квалификации.

Напомним, что Кузнецова – победительница US Open-2004.

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