Кузнецова заменит Цибулкову в основной сетке US Open

Россиянка Светлана Кузнецова сыграет на US Open-2019, сообщает WTA Insider. В основной сетке турнира Кузнецова заменит словачку Доминику Цибулкову, которая пропустит соревнования из-за травмы ноги.
Напомним, что россиянка пропустила турнир в Вашингтоне из-за проблем с американской визой и опустилась во вторую сотню рейтинга WTA. Если бы не отказ Цибулковой, Светлана начала бы борьбу с квалификации.
Напомним, что Кузнецова – победительница US Open-2004.
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