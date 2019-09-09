Джокович – Медведеву: Ты должен гордиться собой Уроженец Белграда не оставил без внимания прогресс 23-летнего москвича.

Сербский теннисист Новак Джокович оставил запись в соцсети, посвященную финальному матчу US Open между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Испании Рафаэлем Надалем, который одержал победу со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

«Поздравляю Рафу, он сотворил еще одну историю в нашем виде спорта. Также хочу поздравить Даниила. Это было невероятное лето на харде в США. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Это был фантастический матч, спасибо парни», – написал уроженец Белграда в соцсети.