Джокович – Медведеву: Ты должен гордиться собой

Сербский теннисист Новак Джокович оставил запись в соцсети, посвященную финальному матчу US Open между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Испании Рафаэлем Надалем, который одержал победу со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

«Поздравляю Рафу, он сотворил еще одну историю в нашем виде спорта. Также хочу поздравить Даниила. Это было невероятное лето на харде в США. Ты должен гордиться собой. Тебя ждут великие дела. Это был фантастический матч, спасибо парни», – написал уроженец Белграда в соцсети.

Congrats to Rafa for creating more history in our sport and showcasing amazing fighting spirit. And congrats to Daniil for an incredible summer on hardcourt in USA. You should be proud of yourself. Great things to come for you. Well done boys & thank you 🙏 for fantastic match. https://t.co/dpCJA0UFt6