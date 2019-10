Шарапова снялась с турнира в Линце

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова не выступит на турнире WTA Upper Austria Ladies Linz в Линце, сообщает официальный твиттер турнира. 32-летняя российская теннисистка снялась из-за проблем с плечом.

«Желаем Марии скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении организаторов.

Bad news for all @MariaSharapova fans. 🤕

The Porsche Brand Ambassador has withdrawn from @WTALinz due to shoulder issues.

Get well soon, Maria! 🤞🏼#porschetennis pic.twitter.com/S64r61WaP4