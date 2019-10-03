Шарапова снялась с турнира в Линце У российской теннисистки проблемы с плечом.

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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова не выступит на турнире WTA Upper Austria Ladies Linz в Линце, сообщает официальный твиттер турнира. 32-летняя российская теннисистка снялась из-за проблем с плечом.

«Желаем Марии скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении организаторов.

Bad news for all @MariaSharapova fans. 🤕

The Porsche Brand Ambassador has withdrawn from @WTALinz due to shoulder issues.

Get well soon, Maria! 🤞🏼#porschetennis pic.twitter.com/S64r61WaP4 — Porsche Tennis (@PorscheTennis) October 3, 2019

Отметим, что Шарапова не выступала после поражения от Серены Уильямс из США (1:6, 1:6) в первом круге турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

Всего с января она приняла участие в пяти турнирах и сыграла за это время семь матчей.

Добавим, что турнир в Линце с призовым фондом 250 тысяч долларов пройдет с 7 по 13 октября.