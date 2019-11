Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев попал в группу Андре Агасси вместе с Рафаэлем Надалем (Испания), Стефаносом Циципасом (Греция) и Александром Зверевым (Германия), который победил в этом турнире в прошлом году.

В группе Бьорна Борга сыграют Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия) и Маттео Берреттини (Италия).

Призовой фонд турнира составляет 9 млн долларов.

HERE IT IS!



The singles draw for the 2019 #NittoATPFinals 🔥 pic.twitter.com/gQBg6bnOr6