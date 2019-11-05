Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР, который пройдет в Лондоне (Англия) с 10 по 17 ноября.

Новости СМИ2 Российский теннисист Даниил Медведев попал в группу Андре Агасси вместе с Рафаэлем Надалем (Испания), Стефаносом Циципасом (Греция) и Александром Зверевым (Германия), который победил в этом турнире в прошлом году. В группе Бьорна Борга сыграют Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия) и Маттео Берреттини (Италия). Призовой фонд турнира составляет 9 млн долларов. HERE IT IS!



The singles draw for the 2019 #NittoATPFinals 🔥 pic.twitter.com/gQBg6bnOr6 — ATP Tour (@atptour) November 5, 2019 '); } '); }