Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым

Российский теннисист Даниил Медведев попал в группу Андре Агасси вместе с Рафаэлем Надалем (Испания), Стефаносом Циципасом (Греция) и Александром Зверевым (Германия), который победил в этом турнире в прошлом году.
В группе Бьорна Борга сыграют Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия) и Маттео Берреттини (Италия).
Призовой фонд турнира составляет 9 млн долларов.
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