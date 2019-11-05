Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым - Советский спорт
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05 ноября 2019 16:56ТеннисАбушкин Руслан

Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым

Состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР, который пройдет в Лондоне (Англия) с 10 по 17 ноября.

Российский теннисист Даниил Медведев попал в группу Андре Агасси вместе с Рафаэлем Надалем (Испания), Стефаносом Циципасом (Греция) и Александром Зверевым (Германия), который победил в этом турнире в прошлом году.

В группе Бьорна Борга сыграют Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Доминик Тим (Австрия) и Маттео Берреттини (Италия).

Призовой фонд турнира составляет 9 млн долларов.

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