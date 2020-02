Клийстерс выступит на турнире в Дубае

Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс примет участие в турнире WTA в Дохе.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Kim Clijsters has taken a wildcard into @DDFTennis, the first tournament of her return.



No.1 Ashleigh Barty has withdrawn from Dubai due to a foot injury.