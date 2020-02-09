Клийстерс выступит на турнире в Дубае Бельгийка получила от организаторов wild card.

Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс примет участие в турнире WTA в Дохе.

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Kim Clijsters has taken a wildcard into @DDFTennis, the first tournament of her return.



No.1 Ashleigh Barty has withdrawn from Dubai due to a foot injury. — WTA Insider (@WTA_insider) February 9, 2020

Напомним, Клийстерс завершила карьеру в 2012 году. Бельгийка является победительницей US Open (2005, 2009, 2010), Australian Open (2011) в одиночном разряде, а также «Ролан Гаррос» и Уимблдона (2003) в парном разряде.

23 декабря 2019 года 36-летняя спортсменка объявила о решении возобновить карьеру.

Также WTA сообщает о том, что австралийка Эшли Барти, которая была посеяна под первым номером, снялась с соревнований из-за травмы ступни.