Джокович призвал зрителей на стадионе в Дубае аплодировать в честь Шараповой (видео) - Советский спорт
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26 февраля 2020 21:09ТеннисШарафудинов Виктор

Джокович призвал зрителей на стадионе в Дубае аплодировать в честь Шараповой (видео)

Первая ракетка мира с уважением отреагировал на заявление Марии о завершении карьеры.

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович после своего матча в рамках 1/8 финала турнира ATP в Дубае призвал зрителей, собравшихся на трибунах овацией отметить карьеру Марии Шараповой.

«Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру, – сказал в микрофон Джокович, давая послематчевое интервью. – Она этого точно заслуживает. Мария – великий боец, как и положено каждому в нашем виде спорта. Она обладает чемпионским складом ума. Сила воли и желание позволили ей пройти через все испытания, которые выпадали, особенно в последние 5-6 лет: все травмы, операции, попытки вернуться на корт и заиграть на желаемом уровне. Очень жаль, что ей пришлось закончить с травмой, но у нее была замечательная карьера. Она может собой гордиться».

Джокович в 1/8 финала в Дубае одержал победу над немцем Филиппом Кольшрайбером – 6:3, 6:1. Завтра 27 февраля Новак сыграет в четвертьфинале с россиянином Кареном Хачановым.

Объявившая о завершении карьеры Шарапова – одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом». С 2004 по 2014 годы Марии в сумме завоевала пять титулов на всех турнирах «Большого шлема».

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