Джокович призвал зрителей на стадионе в Дубае аплодировать в честь Шараповой (видео)

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович после своего матча в рамках 1/8 финала турнира ATP в Дубае призвал зрителей, собравшихся на трибунах овацией отметить карьеру Марии Шараповой.

«Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за ее карьеру, – сказал в микрофон Джокович, давая послематчевое интервью. – Она этого точно заслуживает. Мария – великий боец, как и положено каждому в нашем виде спорта. Она обладает чемпионским складом ума. Сила воли и желание позволили ей пройти через все испытания, которые выпадали, особенно в последние 5-6 лет: все травмы, операции, попытки вернуться на корт и заиграть на желаемом уровне. Очень жаль, что ей пришлось закончить с травмой, но у нее была замечательная карьера. Она может собой гордиться».

